|I’m In Love
|Teenage Fanclub
|Baby Lee
|Teenage Fanclub
|Silver Moon
|Paul Holmes
|Do Or Die
|Patrick McMenamin
|Star Ride
|Barry J Walsh
|Bobinov
|Bricknasty
|Dead Letters
|The Savage Hearts
|The Look Of Love
|Paddy Hanna
|Tar Aníos
|Niamh Keane
|Ninety Nine
|Jayne Pomplas
|Close Your Eyes (And Try Again)
|Electric Penguins
|Highgate Hill
|Electric Penguins
|Sketch For Summer
|Durutti Column
|Strong Heart
|Jan
|Into The Distance (Piano_remix)
|PRTLND
|Let Down (Radio Edit)
|Lucy Robinson
|Burn Daylight
|McGrath
|With the Radio On
|The Sentimental Tourists
|Goodbye
|Taylor D
|Move Closer
|Fin Furey
|Roseland
|Banríon
|Overseas
|Claire Hawkins
|El Dorado
|Seánie Bermingham
|The Magdalene Laundries
|Joni Mitchell / The Chieftains
|Go Dig My Grave
|Lankum
|The Granite Gaze
|Lankum
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