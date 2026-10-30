|Sweet Dreams & a Judas Kiss (Freaky Blinders Mix)
|This Violet Ocean
|Over At Last
|Cardinals
|The Right Side (Of History)
|Track Dogs
|Obsession
|Taylor D
|The Fury
|The River Filth
|Strong Heart
|Jan
|Mother Of Christ
|Driven Snow
|All That Talk
|The Kates
|Queen Of Ashes
|Christian Cohle
|Ós Cion Na Scamaill
|Clare Sands
|I Live In A Country
|Karan Casey
|The Dreadful Deed
|The Next New Low
|Battle Of Aughrim
|Paahto & The Bull
|Tongue
|Fontaines DC
|International Day
|Call Collective_Feat_Toshín Bankole
|What’s After Happening
|Fynch
|Book Reader
|Whozyerman?
|All This, And Heaven Too
|Paul Holmes
|Nectarine
|Julianne Quirke
|Every Turn Is A Cutting Worth Taking
|BÁD
|Breathe In
|The Kates
|Madam I’m A Darling
|Doireann Ní Ghlacáin
|When The Moon Gets Tangled
|Karan Casey
|Signals
|Sadhbh Keane
|Saint Stephen’s Green
|Slow YoYo
|Planxty George Brabazon
|Paahto & The Bull
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