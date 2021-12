Easy Country : Show : 28/12/2021

Blue Moon Of Kentucky Elvis Presley

I Don’t Care If The Sun Don’t Shine Elvis Presley

That’s All Right Elvis Presley

Cowboy Dreams Prefab Sprout

The Streets Of Laredo / Not Long For This World Prefab Sprout

High And Lonesome Robert Plant / Alison Krauss

My Last Flare David Rooney

Heart Don’t Want Lewis And Leigh

It Ain’t Easier Yola Carter

Country Boy Albert Lee

Gentle On My Mind Molly Tuttle

I’m Gonna Break Every Heart I Can Merle Haggard

The Bottle Let Me Down Merle Haggard

Workin’ Man Blues Merle Haggard

Early Morning Rain Gordon Lightfoot

Natural Forces Lyle Lovett

You Win Again Jerry Lee Lewis

Cold Cold Heart Hank Williams

Over And Under The Man Whom

Goldmine In Your Heart Mick Hanly

Listening To Hank Williams The Remedy Club

Old Hearts Reborn Hidden Highways