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|Runout Groove
|Duncan Maitland
|Lost Without a Trace
|Paul McCann
|Pure Fury
|Niamh McKinney
|Not The Enemy
|Reluctant Bob & The Lonely Lovers
|You’ll Only Like Me When I’m Dead
|Ria Rua
|Must Be A Man
|Khakikid
|The Swim We Follow
|Driven Snow
|Benelux
|The Prongs
|Wicklow Way
|CNTRAST
|Am I Choosing Right
|Maria Doyle-Kennedy
|Port Na hEala
|Róis
|Uiseog
|Huartan
|Shimalay (Take Two)
|A Band Called Paul
|The Fall
|TV People
|No Guts No Glory
|Keywest
|If I’m Honest
|Versey Feat. Ollie Sloan & Deanie
|Those Days
|Killian Keating
|Trigger
|Urban Rituals
|Every Turn Is A Cutting Worth Taking
|BÁD
|Flat Would Suit Professional Gent
|The Prongs
|A Little Too Late
|Lorraine Nash
|Savage Daughter
|Mary Dillon, Neil Martin & Dónal O’Connor
|Cailleach
|Huartan
|Sketch For Winter
|Durutti Column
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